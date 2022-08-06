Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla kent genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 508 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 250 aracın ise denetim ve kontrolü yapılarak; 1 araç sürücüsüne KTK 64/1-b-5, yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 64/1-b-5, Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan, 7 bin 348 TL, 4 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan, 7 bin 292 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 44/1-B, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 427 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 96, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 392 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 42/11, sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 1 kişiye TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem, 1 kişiye de yoklama/bakaya kaçağı olmasından dolayı idari işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.