Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Makas beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki Alp Jandarma Karakol Komutanlığının yanı sıra Dumanlı ve Cebesoy uygulama noktalarına ziyarette bulundu.

Güvenlik, trafik ve önleyici hizmetlerde görevli askerlerin kontrol çalışmalarını denetleyen Makas, askerler ile bir süre sohbet edip çalışmalarında kolaylıklar diledi.