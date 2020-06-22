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Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te alınan bilgiye göre, Karabük merkezden Safranbolu yönüne ilerleyen C. A. yönetimindeki 78 SC 671 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda seyrederken motor kısmından alev aldı.
Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otomobilde hasar oluştu.
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