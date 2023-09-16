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Güncel
AA 16.09.2023 01:34

Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 19-23 Ekim'de düzenlenecek "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başvurularının başladığı belirtildi.

Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği işbirliğinde bu yıl beşincisi düzenlenecek festival, 5 gün sürecek.

Türkiye'den ve dünyadan "kurmaca" ve "belgesel" kategorilerinde filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca film gösterileri, atölye çalışmaları, paneller ve konserler de yer alacak.

Çok sayıda oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcının Erzincanlılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktaracağı festival, 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda 100'ün üzerinde ülkenin ve 3 binin üzerinde filmin başvuru yaptığı festivale bu dönemki başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna, "http://www.erzincanfilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.

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