Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.09.2023 01:27

Bilecik'te hafif ticari araç çalan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafif ticari aracı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Bilecik'te hafif ticari araç çalan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hüseyin B.'ye ait hafif ticari aracın Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta park halindeyken çalındığı ihbarı alan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler, 2 şahsın aracın yanına gelerek çevreyi kontrol ettikten sonra çalıştırarak olay yerinden Bursa istikametine doğru gittiklerini tespit etti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler M.A., Ö.K., A.E. S.Y. ile S.T. yakalanırken, diğer zanlı A.O'nun yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

ETİKETLER
Bilecik Hırsızlık
Sıradaki Haber
Mardin'de yetişen "Anıtlı kara nohut"u tescil yolunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:00
Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
01:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de
01:34
Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı
01:54
Mersinli balıkçılar kalkan avına çıktı
01:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki
00:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ