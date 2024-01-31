Açık 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.01.2024 17:27

Erciyes'te kış festivali düzenlenecek

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 3-4 Şubat'ta kış festivali düzenlenecek.

Erciyes'te kış festivali düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinin Tekir Kapı bölgesinde festival kapsamında çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin organize edeceği festivalde, kartopu savaşı, halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca gibi sahne önü oyunları, dans, karaoke, kar voleybolu, kar futbolu, balon futbolu ve survivor parkuru gibi etkinlikler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3-4 Şubat'taki festivale vatandaşları ve kayakseverleri davet etti.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Beyaz örtüyle kaplanan Borçka Karagöl’ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:17
2 metrelik dev turnanın 28 yaşında olduğu belirlendi
18:07
Yazar Mario Levi vefat etti
17:59
Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu
17:40
Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
17:39
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'si yıkıldı
17:32
ABD'de mortgage başvuruları azaldı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ