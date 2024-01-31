Açık 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.01.2024 17:22

Beyaz örtüyle kaplanan Borçka Karagöl’ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Türkiye'nin `Saklı cennetleri` arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı karla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaz örtüyle kaplanan Borçka Karagöl’ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, bitki örtüsüyle her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, kışın gelişiyle karlar altında kaldı.

Beyaz örtüyle kaplanan Borçka Karagöl’ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi



Tamamı buz tutan ve üstü beyaz örtüyle kaplanan Karagöl, çam, köknar ve ladin ağaçları ile şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle kendisine hayran bırakıyor. Kış mevsiminde kar yağışıyla birlikte göl ve çevresindeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplanan Karagöl, eşsiz manzaralar oluşturdu. Tabiat cenneti Borçka Karagöl’ün kartpostallık manzaraları fotoğraf sanatçısı Osman Demir tarafından havadan görüntülendi. 

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Samsun'daki uygulamalarda 6 kişi hakkında işlem yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:17
2 metrelik dev turnanın 28 yaşında olduğu belirlendi
18:07
Yazar Mario Levi vefat etti
17:59
Uluslararası Adalet Divanı Rusya'yı suçlu buldu
17:40
Fransa'dan sonra İspanya'da da çiftçiler protestolara başladı
17:39
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'si yıkıldı
17:32
ABD'de mortgage başvuruları azaldı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması "şiddetli açlık" yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
Başkentte engelliler için huzurevi yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ