Beyaz örtüyle kaplanan Borçka Karagöl’ün eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, bitki örtüsüyle her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, kışın gelişiyle karlar altında kaldı.





Tamamı buz tutan ve üstü beyaz örtüyle kaplanan Karagöl, çam, köknar ve ladin ağaçları ile şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle kendisine hayran bırakıyor. Kış mevsiminde kar yağışıyla birlikte göl ve çevresindeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplanan Karagöl, eşsiz manzaralar oluşturdu. Tabiat cenneti Borçka Karagöl’ün kartpostallık manzaraları fotoğraf sanatçısı Osman Demir tarafından havadan görüntülendi.