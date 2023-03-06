Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Engebeli arazide devrilen kepçenin operatörü yaşamı yitirdi
Afyonkarahisar'da engebeli arazide ağaç çukuru kazdığı esnada devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Işıklar beldesi Eniçi mevkisinde A. K.'nin kullandığı (35) kepçe, engebeli arazide ağaç çukuru açtığı sırada devrildi.
Kazada iş makinesinin altında kalan A.K., yaşamını yitirdi. Sürücünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu M.A.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkan M.A.K, tedbir amacıyla ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
A. K.'nin cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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