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Güncel
AA 30.01.2025 13:54

Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT'ın Türkiye'de bölge ofisi açmasına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT'ın Türkiye'de bölge ofisi açmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Sıfır Atık Vakfı ile işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmayı imzaladıklarına dair paylaşımını alıntılayarak bir mesaj yayımladı.

 

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda BM-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin açılmasına yönelik imzalanan "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici. Bu anlamlı sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olmasını, ülkemiz merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Kimseyi geride bırakmayan, daha erişilebilir bir dünya yolunda atılan bu önemli adımda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında "#DünyaOrtakEvimiz" etiketini de kullandı.

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Birleşmiş Milletler Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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