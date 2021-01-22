Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? Emekli maaşı farkları bugün yatırılıyor...
Emekli maaşı farkları bugün yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı farkları bugün ödenecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı farklarının bugün ödeneceğini açıkladı.
Yazılı açıklamaya yapan Bakan Selçuk, “Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz” dedi.
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