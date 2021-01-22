Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA ]
Adana'da polis 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Havutlu Mahallesinde sahte içki imalathanesi bulunduğunu tespit etti.
Polis adrese yaptığı baskında 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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