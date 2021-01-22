Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Klima hırsızı yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinden çaldığı klimayı satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çaldığı klimayı satmaya çalışan şahıs yakalandı.
Nazillide 15 gün önce bir restorandan çalınan klimanın izini süren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri klimayı satmaya çalışan Suriye uyruklu hırsızı yakaladı.
H. E. isimli hırsız yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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