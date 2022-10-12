Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

Emekli maaş promosyonu ne kadar olacak?

Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.

Emekli maaşı promosyonu nasıl alınacak?

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.