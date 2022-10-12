Emekli maaş promosyonu için alt tutar güncellendi... Emekli maaş promosyonu ne kadar?
Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli maaşları için asgari promosyon tutarları güncellendi. Emekli maaş promosyonu hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek. Peki en düşük emekli maaşı promosyonu ne kadar? Emekli maaş promosyonu nasıl alınır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.
Emekli maaş promosyonu ne kadar olacak?
Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.
Emekli maaşı promosyonu nasıl alınacak?
Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.
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