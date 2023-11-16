Eleşkirt’te 30 yıllık doğalgaz hasreti sona erdi

Eleşkirt Belediyesinin hazırlamış olduğu program Belediye Başkanı Ramazan Yakut’un konuşmasıyla başladı. Yakut konuşmasında; 16 Kasım 2023’ün Eleşkirt için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek “Bunun mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün burada bulunan halkımızın bize verdiği emanetin hakkını yerine getirmiş olmanın onurunu da yaşadığımı bilmenizi istiyorum, Şehrimize doğalgazın kazandırılması hususunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Enerji Bakanımıza, Milletvekilimize, İl Başkanımıza, Aksa çalışanlarına, emeği geçen tüm siyasilerimize, belediye personeline ve desteğini bizden esirgemeyen kadirşinas Eleşkirt halkına şükranlarımı sunuyorum. Hiç kimse tereddüt etmesin ilçemizin her hanesine doğalgaz gidecek. Halkımızın tamamı bu güzel nimetten faydalanacaktır. Durmak yok yola devam” dedi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ise doğalgaz meşalesinin ateşlenmesi töreninde yaptığı konuşmada, “Bizler burada güzel ilçemiz Eleşkirt’e doğalgazın gelişini kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ama benim için ikinci büyük mutlulukta 13 yıl sonra eskimeyen güzel dostlarımla aynı mutluluğu ve sevinci paylaşmaktır. Eleşkirt’te görev yaptığım süre boyunca çok güzel dostluklar edindim. Bizlere kapınızı kalbinizi açtınız bizde bu güçle, bu şevkle, bu aşkla elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Allah hepinizden razı olsun.13 yıl önce çok hüzünlü bir şekilde buradan ayrılmıştım. Kaderimizde tekrar bu güzel ilçeye, serhat şehrine Rabbim bizlere tekrar hizmet etmeyi nasip etti. Bizler sizlerle el ele gönül gönüle olduktan sonra Allah’ın izniyle üstesinden kalkamayacağımız hiçbir şey yoktur. Özelde Eleşkirt halkından birlik ve beraberliğimize çomak sokan nifak tohumları ekenlere prim vermeyin. Dünyada coğrafyamızda yakın zamanda yaşanan gelişmeler Gazze’de olan katliamlar göstermiştir ki bu coğrafyada güçlü olmak lazım. Bunu başarabilmek için el birliğiyle birbirimizin eksiğini tamamlayarak omuz omuza durarak kenetlenip yükselmeliyiz. Bu millete hizmet etmek için kim elini taşın altına koyuyorsa Allah ondan razı olsun. Umarım en kısa zamanda bu güzel hizmet Belde ve köylerimize de gider ve bu vesileyle Türkiye yüzyılı vizyonunu bu milletin önüne koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Enerji Bakanımıza, Aksa çalışanlarına ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program doğalgaz meşalesinin yakılmasıyla son buldu.