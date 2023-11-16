Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın beşinci duruşması sürüyor

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenilmesine devam edilen duruşmada, müessesede nezaretçi olarak çalışan Hasan Tamur, kurtarma çalışmalarına tahlisiye ekibiyle katıldığını belirterek, "-320 kotunda yangını gördük, 15-20 metre yaklaştık ama metan gazı yoğunluğu vardı. O yüzden kim olduğunu bilemediğim bir arkadaşımızın cenazesini alarak dışarı çıktık." diye konuştu.

Madenci Halil Yay, 10 yıldır hazırlık işçisi olarak çalıştığını kurumda patlama günü vardiyada olduğunu anlattı.

Patlama anında kulağında basınç hissettiğini ve yaklaşık 15 dakika sonra da duman geldiğini anlatan Yay, "-300 kotunda aynı bölgede 10 kişiydik. Patlama sesini duyunca kötü bir şey olduğunu hissettik. Bir süre sonra bulunduğumuz alanda dumanın yoğunlaşması nedeniyle maskelerimizi takarak temiz havaya çıkmak için yola koyulduk. Yaklaşık 200-300 metre ilerledikten sonra arkamıza baktık, 7 kişinin olmadığını fark ettik. Geriye döndüğümüzde 7 arkadaşımızın vefat ettiğini gördük. Patlama -320 kotunda yaşandı gibi duruyor." şeklinde konuştu.

İşçi Erdi Demir de patlama öncesinde gece vardiyasından çıktığını ve olayı duyduğunda evinden gelerek -320 kotunda kurtarma çalışmalarına katıldığını aktardı.

Ocak içerisinde yoğun duman olduğunu ifade eden Demir, "-320 kotuna indiğimizde 3-4 arkadaşımın cenazesini gördük, onları çıkardık. Kıyafetleri sağlamdı, yanık yoktu. Ben de gazdan etkilendim ve hastaneye kaldırıldım. Üretim baskısı vardı, mazeret izni alınırken zorluk çıkarılırdı, 'İşten çıkarırız.' derlerdi. Mühendisleri haftada 1-2 gün görürdük. Şu anda her gün giriyorlar. Maske eğitimleri verilmiyordu, sadece imza attırılıyordu. Şu an birebir, uygulamalı veriliyor." ifadesini kullandı.

Emniyet nezaretçisi olarak çalışan Cengiz Özdemir ise kurtarma çalışmalarına katıldığını ve -350 kotunda 6 arkadaşının cenazesiyle karşılaştıklarını belirterek, "Bazıları maskeleri açmaya çalışmış takamamış, bazıları takmadan koşmaya çalışmış. Tanınacak durumda değillerdi, hepsinin yüzü simsiyahtı." dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.

Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 3'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan'daki duruşmada, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'yı adli kontrol şartıyla tahliye etmişti.