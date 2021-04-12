Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elektrik teline takılıp yaralanan doğan tedavi altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Kışla Pazarı köyünde elektrik teline takılıp mahsur kalan yaralı doğan, ekipler tarafından kurtarıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri ilçeye bağlı Kışla Pazarı köyü mevkisinde kuşları kovalayan doğanı fark etti. Bir süre sonra doğanın ayakları elektrik teline dolandı.
Hayvanın çırpınışlarını gören ekipler asılı halde telde mahsur kalan yırtıcı kuşu bulunduğu yerden kurtardı.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilerek tedavi altına alınan yaralı doğan, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
Sıradaki Haber
Van'da 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz