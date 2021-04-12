Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde, arazide gizlenmiş 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.
Esenyamaç Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, Körgik Deresi mevkisinde üzeri taşlarla kapatılarak gizlenmiş 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Şüphelilerin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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