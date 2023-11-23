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Güncel
AA 23.11.2023 17:32

Elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 3 kişi yakalandı

Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kamuyu zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Elektrik sayaçlarına müdahale ederek kamuyu zarara uğratan 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'un bazı ilçelerinde ev ve iş yerlerindeki elektrik sayaçlarına yazılımla müdahale edilerek, faturalardaki kullanım miktarının olması gerekenden düşük gösterilmesinin sağlandığını belirledi.

Yazılımları sayaçlara yükleyerek kamuyu ciddi miktarda zarara uğrattıkları belirlenen C.B, M.K. ve M.F, Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.

Şüphelilerin kaç ilçede, kaç abonenin elektrik sayaçlarına yazılım yüklediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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