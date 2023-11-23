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Güncel
AA 23.11.2023 17:14

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem başlattı.

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-22 Kasım'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 112 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 17 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 nitelikli hırsızlık,1 kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, 1 bilişim sistemine girme ve 1 futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 280 vatandaş bilgilendirildi.

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