Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-22 Kasım'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 112 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 17 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 nitelikli hırsızlık,1 kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, 1 bilişim sistemine girme ve 1 futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte, 280 vatandaş bilgilendirildi.