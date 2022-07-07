Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 17:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı
[Fotograf: İHA]
Elazığ’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.
Elazığ’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı. Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bahçede yaralı bir leyleği gören vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Bahçeye gelen ekipler yaralı leyleği alarak veterinere götürdü.
Burada tedavi altına alınan leyleğin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine teslim edileceği bildirildi.
Etiketler: Elazığ Doğal Yaşam
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