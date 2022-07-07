Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 107 eser ele geçirildi
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi.
Merkeze bağlı Esenli köyünde şüpheli H.Ç'nin, evinde uyuşturucu ve tarihi eser bulundurduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke, 3 yüzük ile uyuşturucu hap, uyuşturucu madde aparatı ve kurusıkı tabanca bulundu.
Gözaltına alınan H.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Yozgat Tarihi Eser
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