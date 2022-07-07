Merkeze bağlı Esenli köyünde şüpheli H.Ç'nin, evinde uyuşturucu ve tarihi eser bulundurduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 97 obje, 7 sikke, 3 yüzük ile uyuşturucu hap, uyuşturucu madde aparatı ve kurusıkı tabanca bulundu.

Gözaltına alınan H.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.