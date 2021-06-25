Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da yaralı bulunan akbaba tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yaralı bulunan akbaba, tedavi altına alındı.
Alacakaya ilçesinde maden sahası civarında maden teknikeri olarak görev yapan Samet Sanaç, AA muhabirine, operatör arkadaşı Bilal Taş ile çalışma yaptıkları sırada çalılıkların arasında bitkin ve yaralı bir akbaba bulduklarını söyledi.
Kanadından yaralanan akbabanın su ve yiyecek ihtiyacını karşıladıktan sonra Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine teslim ettiklerini aktaran Sanaç, "İnşallah burada sağlığına kavuşacak." dedi.
Akbaba, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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