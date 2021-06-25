Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da tesisat bacasına düşen köpek kurtarıldı
[Fotoğraf. AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tesisat bacasına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, bir köpeğin Türk Telekom tesisat bacasına düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitti.
Ekiplerce düştüğü bacadan kurtarılan köpek, Bodrum Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları İtfaiye
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