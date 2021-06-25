İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak ile 23 Haziran tarihleri arasında Beylikdüzü'nde 3'ü yabancı uyruklu 11 kişiden 9 cep telefonu, 2 çanta ve 2 cüzdan çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin G.S. (29) olduğunu belirledi.

Şüpheli, 23 Haziran'da Beylikdüzü'ndeki Atatürk Caddesi'nde gözaltına alındı.

İncelemede hırsızlık suçundan aranması bulunan şüpheli G.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.