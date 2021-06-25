Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kavacık Kavşağı-Çamlık Kavşağı kesimleri arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 5-7'nci kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Datça-Marmaris yolunun 12-24'üncü kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 12-13'üncü kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43'üncü kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51'inci kilometrelerinde yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-2'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Kızılkaya-Korkuteli istikametinden iki yönlü veriliyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 3-5'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25-26. kilometrelerinde köprülerde derz bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.