Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ercan Canpolat idaresindeki 38 PE 614 plakalı otomobil, Gölbaşı-Malatya kara yolu Ozan köyü mevkisinde önünde seyreden Ali Yalçın'ın kullandığı tıra çarptı.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Canpolat ile Nevzat Serin, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Adıyaman
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