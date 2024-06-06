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Güncel
AA 06.06.2024 19:11

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullananlara ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

12 kişi gözaltına alındı

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 315,61 gram esrar, 234 uyuşturucu hap, 3,73 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 şüpheli de haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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