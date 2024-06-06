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Güncel
AA 06.06.2024 18:37

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal kesimlerde bulunan evlerde oluşturulan atölyelerde makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurarak pazarladıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

16 kişi gözaltına alındı

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İlkadım, Tekkeköy, Vezirköprü, Ladik, Havza ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 133 bin 380 doldurulmuş, 211 bin 600 boş makaron, 950 boş sigara kutusu, 18 elektronik sigara, 10 elektrikli sigara sarma makinesi, 115 manuel sigara sarma makinesi, 8 kompresör, 303 TAPDK bandrolü, 396 kilogram kıyılmış tütün, terazi ve satışlarının tutulduğu defter ele geçirdi.

Operasyonda 16 şüpheli, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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