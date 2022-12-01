Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da tilki şehre indi
[Fotograf: İHA]
Elazığ'da aç kalan tilki yiyecek bulmak için şehre indi.
Elazığ’da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Harput Mahallesi'ne indi.
Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Elazığ
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