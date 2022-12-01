Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyünün İmat Kıranı Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası buldu. Jandarma ekipleri kafatası ve kemiklerin Kürtün'de daha önce kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan 49 yaşındaki Hasan Germiç’e ait olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Kemikler ve kafatası kriminal laboratuvara gönderildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde kemiklerin Kürtün ilçesinde 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan Hasan Germiç’e ait olduğu kesinleşti. Hasan Germiç’in kardeşi Talat Germiç abisinin cinayete kurban gittiği iddialarını yineleyerek sorumluların bulunmasını isterken, 7 yıl sonra abisinin bir mezarı olacağından dolayı yaşadığı buruk sevinci de dile getirdi.

“Katiller rahat gezmemeli, cezasını çekmeli” Yapılan incelemelerde kemiklerin abisi Hasan Germiç’e ait olduğunu ve abisinin 7 yıl sonra bir mezarının olacağından dolayı buruk bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Talat Germiç,

“24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan Hasan Germiç tüm aramalara rağmen hiçbir izine rastlanmamıştı. Bundan 6 ay önce vatandaşlar tarafından ormanın derin noktalarında kemik parçalarına rastlanmıştı. Bu araştırmalarda kemiklerin tamamının ormanlık alanda bulunması neticesinde devletimizin görevlileri tarafından İstanbul Adli Tıp’a gönderilerek burada inceleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde kemik parçalarının abim Hasan Germiç’e ait olduğu ortaya çıktı. Bizim için bir mezarının olması önemliydi lakin daha önemli olan bunu yapan katillerin rahat gezmemeleri, cezalarını çekmesini istiyoruz tüm temennimiz bu” dedi.