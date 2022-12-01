İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan ettiğinden beri 81 ilde yaya önceliğine dikkat çekmek için kampanyalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Adana'da kentin işlek caddelerindeki yaya geçitleri kırmızı renge boyandı. Ancak yaya önceliğinin dikkate alınmadığı yönündeki şikayetler artarak devam ediyor.

Seyhan ilçesinde trafik ekipleri, yarım saatlik uygulama yaptı. Yayalara öncelik tanımayan 8 sürücüye toplam 7 bin 104 lira ceza kesildi.

Dakikalarca yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar ise kurallara uymayan sürücülere tepki gösterdi.