Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ’ın lojistik sorumlusu Bolu'da yakalandı
[Fotograf: AA]
Bolu'da terör örgütü DEAŞ’ın Irak'taki lojistik sorumlusu Irak uyruklu T.H.A.A.H. jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi T.H.A.A.H'nin Bolu'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Örgütün sözde "lojistik sorumlusu" şüphelinin evinde yapılan aramada, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildiği öğrenildi.
Son Haberler
- 13:54
- 13:39
- 13:42
- 13:36
- 13:51
Sıradaki Haber
Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz