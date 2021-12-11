İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında merkez Pirinçci köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 25 santimetre uzunluğunda 5 santimetre genişliğinde Meryem Ana heykeli, şüphelilerin üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.