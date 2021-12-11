Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında merkez Pirinçci köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 25 santimetre uzunluğunda 5 santimetre genişliğinde Meryem Ana heykeli, şüphelilerin üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 2 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Tarihi Eser
Son Haberler
- 14:28
- 14:22
- 14:05
- 14:16
- 14:15
Sıradaki Haber
Şehit Piyade Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz