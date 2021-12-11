Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünde kamyon şoförü olarak çalışan Mehmet Topal, yol ve asfalt çalışmasına malzeme götürdüğü esnada bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gösterdiği dürüstlük ve duyarlılıktan dolayı Topal’ı tebrik etti.

Personeliyle gurur duyduğunu aktaran Güder, "Kendisine, Battalgazi Belediyesine, Anadolu insanına ve Müslüman evladına yakışır bir harekette bulunmuş. Bu evladımızın yapmış olduğu davranışın birçok insana örnek olması gerekir. Battalgazi Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Kardeşimiz görevi başındayken çanta bularak, sorumluluğunun gereği olarak amirlerine veriyor. Kardeşimiz doğru olanı yapıyor. Bundan sonra da yapacağına canı gönülden inanıyoruz. Personelimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Topal ise Yaygın Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmalarına asfalt malzemesi götürdüğü esnada Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yakınlarında bir çanta fark ettiğini belirtti.

Amirlerine durumu bildiren Tapol, şöyle devam etti:

"Yol yapım çalışmaları esnasında Battalgazi Belediyemize ait Asfalt Plent Şantiyesi'nde malzeme almak için trafikte ilerliyordum. Diğer araçların çarparak geçtiği bir çantayı fark ettim. Trafiği tehlikeye soktuğunu düşündüğüm için kamyonu yol kenarına park ettim ve çantayı aldım. İçinde para olduğunu fark edince durumu amirlerime ilettim ve çantanın sahibini bulduk. Çantanın sahibi Emin Demir amcamıza çantayı teslim ettik. Amcamız çok mutlu oldu. Aynı davranışı yine olsa yine yaparım."

Topal, cep telefonundan çantanın sahibi 59 yaşındaki Emin Demir’e ulaşarak içerisinde 1800 lira, ilaç ve cep telefonu bulunan çantayı teslim etti.