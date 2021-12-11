Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Örencik Deposunda yıl boyunca üretimi yapılan karaçam tomrukları için ihale düzenlendi.

İlk defa internet üzerinden e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye, ahşap işiyle uğraşan şahıs veya firmalar katıldı.

İhalede 500 metreküp tomruk ile 2 bin metreküp endüstriyel odun, 2 milyon 200 bin liraya satıldı.