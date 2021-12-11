Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göynük'te üretilen 2 bin 500 metreküp orman emvali e-ihale yöntemiyle satıldı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde üretilen 2 bin 500 mereküp orman emvali e-ihale yöntemiyle satıldı.
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü Örencik Deposunda yıl boyunca üretimi yapılan karaçam tomrukları için ihale düzenlendi.
İlk defa internet üzerinden e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye, ahşap işiyle uğraşan şahıs veya firmalar katıldı.
İhalede 500 metreküp tomruk ile 2 bin metreküp endüstriyel odun, 2 milyon 200 bin liraya satıldı.
Etiketler: Bolu
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