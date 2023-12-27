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Güncel
İHA 27.12.2023 14:48

Elazığ’da sis hayatı olumsuz etkiledi

Elazığ’da sabahın erken saatlerinde kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ’da sis hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: İHA]

Elazığ’da sis, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye başladı. Özellikle ana yollarda görüş mesafesi düzerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Yoğun bir sis olduğunu söyleyen vatandaşlardan Hasan Kaya, “Sisten dolayı da trafikte zorluklar yaşanıyor. Kar yağışı yağmadı bu sene yağarsa havalar daha da sıcak olacaktır. Sisten dolayı bazı yerlerde vatandaşlar ve trafik sürücüleri önlerini göremiyorlar. Bölge bölge fark ediyor” dedi.

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