Uşak'ta Banaz Bilim ve Sanat Merkezi'nde “Zamanın Dansı” sergisi açıldı

Banaz Cumhuriyet Parkı yanındaki serginin açılışında konuşan Banaz Bilim Sanat Merkezi Müdürü İsa Sarı, sergiye destek veren herkese teşekkür etti:

"Bu sergi, geçmişin izlerini takip ederek nostaljik bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak ve unutulmaya yüz tutmuş güzellikleri gün yüzüne çıkaracaktır. Bizler yaş itibarıyla bu sergideki ürünlerin birazını tanıyoruz bizim amacımız bizden sonraki nesillerinde geçmişimizle ilgili bilgi sahibi olmalarıdır."

Serginin açılışına Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.