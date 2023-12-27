Diyarbakır Çermik’te TOKİ konutlarında sona gelindi

Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, ilçede yapımı devam eden ve son aşamaya gelinen 158 TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, konut projesinde yapım işlerinin büyük ölçüde tamamlandığını, peyzaj ve kabul aşamalarına geçildiğini söyledi.

Konut ve sosyal tesis inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyleyen Kaymakam Yılmaz, “Konut sahiplerinin bitmesini büyük bir heyecanla beklediği çalışmalarda yüklenici firma tarafından son rötuşlar yerine getiriliyor. Bundan sonraki aşama konut sahiplerine konutlarının anahtarını teslim etmemiz olacak. Kısmetse en yakın zamanda anahtar teslim töreni yapmayı planlıyoruz” dedi.