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Güncel
AA 30.05.2023 18:41

Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu

Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu. Kent genelinde dün etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Elazığ'da sele kapılan 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde etkili olan dolu ve şiddetli sağanağın ardından meydana gelen selde Aziz Gençoğlu'na ait 50 küçükbaş hayvan ve 2 eşek ile Süleyman Gürbüz'e ait 53 küçükbaş hayvan telef oldu, ahırlarda hasar oluştu.

Köydeki bazı tarım arazileri de dolu ve sağanak nedeniyle zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

"Köy yolları da selden zarar gördü"

Köy muhtarı Recep Dal, sağanağın ardından meydana gelen selde köyde besicilik yapan Gençoğlu ve Gürbüz'e ait 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşeğin telef olduğunu söyledi.

Şiddetli sağanak yağışın bölgedeki 3 bin dönüm arpa ve yem bitkisi ekili tarım arazisinde de zarara neden olduğunu ifade eden Dal, bir kısım köy yollarının da selden zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

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