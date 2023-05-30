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Güncel
AA 30.05.2023 18:04

Yalovalı çift en mutlu günlerinde gelinlik ve damatlıkla sandığa gitti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir çift, nikah törenine saatler kala gelinlik ve damatlıkla sandık başına giderek oy kullandı.

Yalovalı çift en mutlu günlerinde gelinlik ve damatlıkla sandığa gitti

Tarık Karataş (27) ve Leyla Balat (27) çifti, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy vermek için sandıkların kapanmasına az bir zaman kala Çiftlik Mahallesi'ndeki Giyim Sanayicileri Derneği Eğitim Vakfı İlkokulu'na geldi.

Genç çift, kendilerini gelinlik ve damatlıkla görenlerin alkışları arasında sandıklarının bulunduğu sınıfa geçti.

Oy pusulalarını alıp tercihlerini yapan çift, sandığa zarfları birlikte attı.

Damat Tarık Karataş, gazetecilere, aylar öncesinden nikah tarihi aldıklarını söyledi.

Vatandaşlık görevlerini yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Karataş, "Bizim için de güzel bir tesadüf oldu. Vatanımız milletimiz için hayırlı olsun inşallah." dedi.

Gelin Leyla Balat da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Nikah tarihi alırken seçimin ikinci tura kalacağını tahmin etmediklerini anlatan Balat, eşinin elini tutarak "Doğru adamla doğru yola." ifadesini kullandı.

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