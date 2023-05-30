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Güncel
AA 30.05.2023 17:14

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir masaj salonunda Özay K, iş yeri sahibi M.O. ve N.Ö arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö. tabancayla Özay K'yı vurdu, iş yeri sahibi M.O'yu da bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özay K, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye karşın hayatını kaybetti. M.O. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli N.Ö. polis ekiplerince Sarayaltı Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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