Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 04:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi.
H.Ü. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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