Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 01:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
70 yaşındaki Bayram Sakmak, Beylice köyündeki tarlasında çalıştığı sırada traktörüyle uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altından itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan Sakmak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü Sakmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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