Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ardahan-Kars kara yolu üniversite kavşağında sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ardahan Trafik Kazası
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