Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Elazığ’ın Palu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda, 4 adet sikke ve 13 adet tarihi obje ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu ilçesi Örencik Köyü Şimşat Haraba Höyük ve Kalesi bölgesinde bulunan arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planladı.
Operasyonda, kaçak kazı yapan A.İ.S. , Ş.H. ve O.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramada, 4 adet sikke, 13 adet tarihi obje, 3 adet dedektör ve 3 adet çapa ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı Elazığ
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