Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Mevsimin ilk kar yağışının 21 Ağustos'ta etkili olduğu 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın, zirvesi ile 3 bin metre rakımdaki etekleri, karla kaplandı.

Ağrı Dağı'nın doğusunda bulunan 3 bin 925 rakımlı Küçük Ağrı Dağı ile karşısında yer alan Ermenistan'daki 4 bin 90 metre rakımlı Alagöz Dağı'nın zirveleri de kar yağışı ile beyaza büründü.