Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotograf: İHA]
Elazığ'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Göllübağ köyü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Bölgedeki aramada, muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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