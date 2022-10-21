Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, Palu’ya bağlı Gökdere köyünde göreve giderken, başı iki ağaç arasına sıkışmış bir inek gördü.

Ekipler, gece saatlerinden itibaren kayıp olduğu öğrenilen ineği kurtarmak için çalışma yaptı.

Gökdere köyü sakinlerinden birine ait olduğu belirlenen inek, ağaçlardan birinin elektrikli testereyle kesilmesi sonucu kurtarıldı.

İneğine kavuşan köy sakini, Özel İdare ekibine teşekkür etti.