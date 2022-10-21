Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başı ağaçlar arasında sıkışan inek kurtarıldı
Elazığ’da, başı iki ağaç arasında sıkışan inek İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.
Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, Palu’ya bağlı Gökdere köyünde göreve giderken, başı iki ağaç arasına sıkışmış bir inek gördü.
Ekipler, gece saatlerinden itibaren kayıp olduğu öğrenilen ineği kurtarmak için çalışma yaptı.
Gökdere köyü sakinlerinden birine ait olduğu belirlenen inek, ağaçlardan birinin elektrikli testereyle kesilmesi sonucu kurtarıldı.
İneğine kavuşan köy sakini, Özel İdare ekibine teşekkür etti.
Etiketler: Elazığ
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