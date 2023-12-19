Açık 2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.12.2023 23:41

Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 62 ekip ve 371 personel ile dün asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 2 bin 175 kişi sorgulandı, 411 araç, 97 umuma açık iş yeri, 27 metruk bina ile 21 park ve bahçe kontrol edildi, 13 araca idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 13 kişi ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 9 ay ve 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 29 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Edirne'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti
00:33
Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
00:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'da iş insanlarıyla bir araya geldi
00:21
Mersin'de servis otobüsü alev alev yandı
23:59
ABD: Gazze'de kilisede öldürülen sivillerle ilgili İsrail'e zor sorular sorduk
00:00
Bakan Özhaseki: İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
FOTO FOKUS
Restoran ve kafelerde yemek fiyatları girişte yazacak
Restoran ve kafelerde yemek fiyatları girişte yazacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ