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Güncel
İHA 29.12.2023 10:15

Elazığ'da Filistin için bağışlar devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından `Özgür Filistin’in Yanındayız` sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Elazığ'da Filistin için bağışlar devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, İsrail’in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan `Özgür Filistin’in Yanındayız` yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Filistin için toplanan yardımlar, Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç öncülüğünde öğrenciler tarafından Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, `Özgür Filistin’in Yanındayız` sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı lise mensuplarına teşekkürlerini iletti. 

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